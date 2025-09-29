هاشم نجدي: مسلسل "المحامية" أول مسلسل سعودي يتحدث عن المحامية التي تدافع عن قضايا النساء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 05:04 مساءً - كشف الفنان هاشم نجدي، خلال تواجده مع فريق عمل مسلسل "المحامية"، في حفل إطلاق العمل بمبنى MBC بالرياض، والذي تخلله عرض أولى حلقاته، عن تفاصيل شخصيته في العمل. وقال لـ "الخليج 365": "مسلسل (المحامية) يرفع شعار الحق، ويتناول قصة سيدة تدافع عن قضايا النساء ومشاكلهن وتساعدهن لنيل حقوقهن. أجسّد دور المحامي (همام)، زميل المحامية مها في المكتب، وهو الذي يقف بجانبها في المواقف الصعبة قبل السهلة".

توقعاته لمسلسل "المحامية"

أوضح هاشم نجدي أنه لا يضع توقعات محددة لنجاح العمل، لكنه يتمنى أن يلقى صدى واسعاً، خاصةً أنه الأول من نوعه الذي يروي قصة محامية سعودية. وأضاف: "تمكين المرأة في سلك المحاماة لدينا لم يبدأ منذ فترة طويلة، وكل ما طرحه العمل من قصص؛ مستوحى من أحداث واقعية بالفعل".

للمزيد من الأخبار: خاص لسيدتي هشام نجدي: مهرجان أفلام السعودية استطاع أن يروي ...

فخور بمسلسل "المحامية"

أعرب نجدي عن فخره بالمشاركة في المسلسل، قائلاً: "شعرت بالفخر حين علمت أنه أول عمل يتناول سلك المحاماة للنساء في السعودية. التجربة أضافت لي كماً كبيراً من المعلومات القانونية خلال مراجعة النصوص والحوار والمصطلحات. وهو أول عمل يجمعني بالفنانة لبنى عبد العزيز، والتعاون معها ممتع جداً. كذلك سعدت بالتعرف إلى المخرج المبدع جاسم المهنا والكاتبة نورة العمري، وفريق العمل الذي كان رائعاً بكل المقاييس".

قد ترغبين في معرفة نورة العمري تجسد قوة المرأة السعودية بين أروقة العدالة ...

أصداء مسلسل "أم 44" والتعاون مع هبة حمادة

تحدث هاشم نجدي عن النجاح الذي حققه مسلسل "أم 44" في الموسم الرمضاني 2025، قائلاً: "الحمد لله الأصداء كانت جميلة جداً. التعاون مع الكاتبة هبة مشاري حمادة ممتع، وهذه ليست تجربتي الأولى معها، فقد سبقتها مشاركتي في الموسم الأول والثاني من (دكة العبيد). العمل معها يضيف لي الكثير، وأتطلع إلى تجارب جديدة معها، ومع كتاب آخرين في المستقبل".

مسلسل "المحامية"

تدور أحداث المسلسل حول الصراع الداخلي الذي تعيشه المحامية "مها" بين ضميرها القانوني ومشاعرها الإنسانية؛ إذ تدافع عن النساء انطلاقاً من تجربتها الشخصية وماضيها المؤلم، لتجد حياتها تنقلب رأساً على عقب مع تطور الأحداث.

العمل من تأليف نورة العمري، وإخراج جاسم المهنا، وبطولة: لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبد الرحمن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم نجدي، سمر العجمي، العنود عبد الحكيم، روان الطويرقي، سارة الحربي، مطرب فواز، طارق الحارثي، وفاطمة سعود.

مسلسل "أم 44"

"أم 44" من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج المثنى صبح، وبطولة نخبة من النجوم، منهم: ليلى عبد الله، سمية الخشاب، جومانا مراد، فاطمة الصفي، ميس كمر، هدى الخطيب، شهاب حاجية، إيمان الحسيني، عزام النمري، زياد القاضي، آمنة الزهراني، لولوة الملا، ميريال مصطفى، محمد الحجي، طارق النفيسي، هاشم نجدي، أيمن المطهر، وآخرون.

أجواء مميزة من الحماس والسعادة رافقت العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسل #المحامية، أول عمل سعودي قضائي بقيادة نسائية، والتقينا خلاله أبطال العمل للحديث عن تفاصيل أدوارهم في هذا المشروع الفريد من نوعه. pic.twitter.com/fukBfFwc1Z — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 26, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».