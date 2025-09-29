مخرج مسلسل المحامية جاسم المهنا لـ "الخليج 365": الفنان السعودي لديه طاقة انفجارية غير عادية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - تواجد المخرج الكويتي جاسم المهنا مع أبطال وفريق مسلسل "المحامية"، في حفل إطلاق العمل الذي أقيم بمبنى MBC بمنطقة السفارات في الرياض، وتخلله عرض للحلقة الأولى من المسلسل. وتحدث لـ"الخليج 365" قائلاً: "المحامية هو العمل الأول من نوعه في الدراما السعودية، يتناول الدراما القضائية، ويروي قصة أوائل السيدات السعوديات اللواتي يدخلن مجال المحاماة والمرافعة أمام المحاكم.

وأوضح المهنا أن المسلسل يتطرق أيضاً إلى الحياة الأسرية للمحامية "مها"، وقصة انفصالها منذ 10 أعوام، وتأثير ذلك سلباً على أبنائها، بالإضافة إلى وجهة نظر زوجها والدوافع التي جعلته يحرمها من أبنائها. وأكد أن القصة مستوحاة من أحداث واقعية تشبه حياة الكثير من الأسر، كما يبرز العمل شغف "مها" بمهنة المحاماة وإصرارها على إظهار الحق ومساعدة النساء وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أنه قدم رؤية إنسانية من خلال إخراجه للمسلسل.

وأشاد المهنا بنص العمل قائلاً: "ما جذبني أنه من 10 حلقات قصيرة، يطرح قضايا مهمة من زاوية جديدة، ويركز على شخصية واحدة ويرصد تفاعل مجتمعها وبيئتها العملية معها". وأضاف أن المسلسل يتناول شخصية محامية قادمة من مجتمع محافظ، ويعرض رحلتها في مواجهة التحديات، وكيف تتصدى لقضايا نساء أخريات وتدافع عنهن من دون مقابل في كثير من الأحيان، رغبةً في إنصاف النساء المظلومات، منتقداً في الوقت نفسه فكرة استسلام المجتمع للعادات والتقاليد.

الإنتاج والفنان السعودي

أثنى جاسم المهنا على حركة الإنتاج السعودية والتطور الكبير الذي تشهده، قائلاً: "هناك الكثير من الأعمال الجميلة، وأرى أن الإنتاج السعودي أصبح متطوراً ويلفت الأنظار. شاهدت مؤخراً مسلسلات قصيرة وطويلة على منصات عدة ومنها منصة شاهد، ما يجعلنا كمشاهدين فخورين بهذا الانفتاح والتطور في المملكة".

وعن رأيه بالفنان السعودي، قال: "الفنان السعودي يمتلك طاقة انفجارية غير عادية. أتشرف أن أكون جزءاً من رحلته، وأتمنى أن أخرج أعمالاً سعودية أخرى. فالفنانون السعوديون يملكون خامات فنية رائعة، وتتنوع الشخصيات الشبابية لديهم، كما أن أدواتهم الفنية متميزة. وأتمنى أن تتاح لهم فرص أكبر للظهور؛ لأن المشاهد يستحق أن يراهم".

كما ثمّن جهود جميع فريق عمل مسلسل "المحامية"، مؤكداً: "من دون استثناء أشكر فريق العمل على هذه التجربة الجميلة".

قد ترغبين في معرفة سعد الشطي لـ"الخليج 365": مسلسل المحامية أضاف لي الكثير ...

أعمال قادمة لـ جاسم المهنا

قال المهنا: "عدت إلى المملكة العربية السعودية لإخراج أعمال جديدة، وقد أحببت شغف الجمهور السعودي بالدراما. لدي عمل قادم قريباً سأكشف تفاصيله لاحقاً بإذن الله، إضافة إلى مفاجآت أخرى لعشاق الدراما".

وعن آخر أعماله، أوضح: "أخرجت في الكويت عدداً من المسلسلات، كان آخرها مسلسل (الصفقة) على نتفلكس، إضافة إلى (القفص)، و(الناموس)، و(محمد علي رود 2)، و(زمن العجاج)".

مسلسل "المحامية"

المسلسل من تأليف نورة العمري، وإخراج جاسم المهنا، وبطولة لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبد الرحمن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم النجدي، روان الطويرقي، محمد شامان، العنود عبد الحكيم، سمر العجمي، فاطمة سعود، بندر الخضير، ومحمد الحجي، في 10 حلقات.

أجواء مميزة من الحماس والسعادة رافقت العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسل #المحامية، أول عمل سعودي قضائي بقيادة نسائية، والتقينا خلاله أبطال العمل للحديث عن تفاصيل أدوارهم في هذا المشروع الفريد من نوعه. pic.twitter.com/fukBfFwc1Z — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 26, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».