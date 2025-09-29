سمر العجمي لـ "الخليج 365": شخصية شيخة بمسلسل المحامية مليئة بالغموض وواقعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - ضمن فريق عمل مسلسل "المحامية"، حضرت الفنانة سمر العجمي حفل إطلاق العمل، الذي أُقيم في مبنى MBC بحي السفارات، في الرياض.

شخصية "شيخة"

كشفت سمر العجمي لـ "الخليج 365" عن شخصيتها في المسلسل، قائلة: "سيراني جمهوري من خلال شخصية (شيخة)، وهي سجينة قصتها مليئة بالغموض، وتعد إحدى الشخصيات الأربع اللواتي تدافع عنهن المحامية مها. لا أستطيع الحديث كثيراً عن دوري، لكن ما يمكنني قوله هو أن (شيخة) تواجه صعوبات كبيرة في حياتها، وقصتها واقعية وقريبة من معاناة الكثير من الفتيات والمراهقات في المجتمع. من خلال الأحداث، سيكتشف المشاهد تفاصيل ما مرت به، وأعتقد أن القصة ستلامسهم بقوة. حاولت أن أتقمص الشخصية بكل تفاصيلها، وأنا متحمسة جداً لآراء الجمهور بعد عرض العمل".

رسالة إلى المرأة

ووجّهت سمر العجمي رسالة إلى المرأة السعودية قائلة: "أحب أن أقول للمرأة السعودية، خاصة أننا نستعرض في هذا المسلسل قصصاً واقعية لها: كوني قوية دائماً، فأنتِ فعلاً قوية بربك ودينك. والحمد لله نحن في بلد آمن يحقق العدالة بقيادة عظيمة، فلا تخافي وواجهي كل شيء بكل قوة".

أعمال قادمة لـ سمر العجمي

وكشفت سمر أنها بصدد التحضير لأعمال جديدة، لكنها فضّلت عدم الحديث عنها حالياً، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيلها في الوقت المناسب.

مسلسل "المحامية"

"المحامية" عمل من 10 حلقات، من إنتاج شاهد الأصلية، ينتمي إلى الدراما القضائية السعودية. يرصد المسلسل حاضر المحامية "مها" وماضيها المؤلم مع طليقها "سلطان" الذي حرمها من أولادها. تبدأ القصة مع انتقال ابنها "راكان" إلى الرياض للالتحاق بجامعة الملك سعود، حيث يتأثر بما يقوله له والده عن والدته، فيرفض رؤيتها، لكنها تصرّ على التواصل معه ومع أشقائه.

بجانب ذلك، تنشغل "مها" بالدفاع عن النساء وكشف براءتهن، ساعيةً إلى تحقيق العدالة ونصرة المظلوم. وتتوالى الأحداث حين تجد نفسها مضطرة للدفاع عن ابنها المتهم في قضية تحرش، فتخوض معركة شرسة بكل إمكاناتها كمحامية.

المسلسل من تأليف نورة العمري، وإخراج جاسم المهنا، وبطولة لبنى عبد العزيز، محمد القس، عبد الرحمن نافع، سعد الشطي، ليلى مالك، هاشم النجدي، روان الطويرقي، محمد شامان، بندر الخضير، محمد الحجي، سمر العجمي، العنود عبد الحكيم، وفاطمة سعود.

أجواء مميزة من الحماس والسعادة رافقت العرض الخاص للحلقة الأولى من مسلسل #المحامية، أول عمل سعودي قضائي بقيادة نسائية، والتقينا خلاله أبطال العمل للحديث عن تفاصيل أدوارهم في هذا المشروع الفريد من نوعه. pic.twitter.com/fukBfFwc1Z — مجلة سيدتي (@sayidatynet) September 26, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

