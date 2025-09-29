شفيونتيك قد تغيب عن بعض الدورات الإلزامية لحماية صحتها

الرياص - اسماء السيد - بكين : كشفت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة ثانية عالميا، الإثنين أنها قد تغيب بعض الدورات الإلزامية لحماية صحتها، بعد سلسلة من الإصابات في دورة الصين الألف نقطة في كرة المضرب.

وتأهلت شفيونتيك بطلة 2023 إلى الدور ثمن النهائي من دون أن تكمل مباراتها مع الكولومبية كاميلا أوسوريو التي خسرت المجموعة الأولى 0 6 ثم انسحبت في بداية الثانية بسبب الإصابة.

قالت البولندية للصحافيين في بكين "لا أعرف بعد كيف ستبدو مسيرتي بعد بضعة أعوام".

وأضافت ابنة الـ24 عاما "ربما سأضطر لاختيار بعض الدورات وتفادي خوضها، حتى وإن كانت إلزامية".

وفرضت رابطة اللاعبات المحترفات "دبليو تي ايه" في العام الماضي، على المصنفات الأوليات المشاركة في كل البطولات الأربع الكبرى، إضافة إلى 10 دورات من فئة الألف نقطة وست دورات من فئة 500.

وتابعت شفيونتيك الأولى عالميا سابقا "من المستحيل ببساطة إدخال كل ذلك في الجدول. علينا أن نكون أذكياء وألا نهتم كثيرا بالقوانين، بل نفكر بما هو صحي لنا".

واعتبرت شفيونتيك أن هذه المتطلبات "جنونية جدا" بالنسبة للاعبات الصف الأول، مضيفة أن "الإرهاق يصبح أكبر" في النصف الثاني من الموسم.

وأضافت "أعتقد أن الجولة الآسيوية هي الأصعب، لأنك تشعر أن الموسم شارف على الانتهاء لكنك لا تزال مضطرا للضغط".

ولم تكن أوسوريو أولى المنسحبات في بكين، إذ سبقتها الفرنسية لويس بواسون الإثنين أثناء اللعب، كما انسحبت لاعبتان أخريان من مباريات فردي السيدات قبلها بيوم.

أما في دورة الرجال الـ500 نقطة، انسحب التشيكي ياكوب منشيك من ربع النهائي الإثنين، بينما انسحب البريطانيان لويد غلاس بول وجوليان كاش قبل مباراة ربع النهائي في الزوجي.

وأفلت الإسباني كارلوس ألكاراس الأول عالميا، من إصابة حين سقط بطريقة خاطئة على كاحله الأسبوع الماضي، خلال مشاركته في دورة طوكيو.