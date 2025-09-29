لولا يونغ تفقد وعيها على المسرح.. وتاريخ مرضي قديم مع الفصام

انهيار مفاجئ ليونغ على المسرح

Lola Young speaks out after collapsing on stage during festival performance https://t.co/cD7GhqdOZz pic.twitter.com/WtY9sYkgRT — New York Post (@nypost) September 28, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - في موقف تكرر أكثر من مرة لفنانين مختلفين على المسرح، سقطت المغنية البريطانية الصاعدةالبالغة من العمر 24 عامًا، في حفلها الأخير، لكنها لم تتعثر في السماعات الضخمة أو الأسلاك الكثيرة، بل فقدت الوعي بشكل مفاجئ أثناء غنائها، ما أثار الذعر في نفوس فريقها، وكذلك الجمهور.— New York Post (@nypost)كانت تؤدي أغنيتها Conceited على مسرح Forest Hills Stadium في نيويورك، أول أمس، أمام مئات من الجمهور، وبدون أي مقدمات فقدت وعيها، ولم يستطع فريقها إفاقتها، مما استدعى تدخل الفريق الطبي لنقلها خارج المسرح، والاعتذار من الجمهور لعدم استكمال الحفل.

بعد ساعات قليلة من هذا الحديث طمأنت يونغ جمهورها عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، قائلة: "لكل من كان موجودًا في حفل اليوم، أنا بخير الآن، شكرًا لكم ولدعمكم".



وبعد يوم من هذه الرسالة، شاركت يونغ جمهورها منشور تعتذر خلاله عن حفلها القادم بواشنطن، وعلقت: "أنا آسفة لتأكيد أنني لن أتمكن من الغناء اليوم في واشنطن. أحب عملي ولا استخف بالتزاماتي وجمهوري، وأشعر بالأسف لمن سيصابون بخيبة أمل".

وتابعت قائلة: "آمل أن تمنحوني فرصة أخرى في المستقبل، شكرًا لكل من سيستمع ويهتم، أما لمن يحبون القسوة عبر الإنترنت، أرجو أن تمنحوني يومًا واحدًا من الراحة".

وجاءت هذه الرسالة بعد أنباء أن يونغ ألغت حفلة أخرى كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة القادمة، كما أشارت مصادر مقربة من يونغ، أنها تمر بفترة عصيبة ترجع لأمور شخصية، وأن حالتها النفسية ليست على ما يرام.

تصريحات لولا يونغ قبل الانهيار

قبل دقائق من فقدان يونغ للوعي، كان يبدو أنها ليست على ما يرام، كما أنها ألمحت إلى هذا الأمر، وقالت لجمهورها: "لم أكن متأكدة من قدرتي على الحضور اليوم، مررت بأيام صعبة، الحياة أحيانًا تجعلك تشعر أنك لا تستطيع الاستمرار، لكنني استيقظت اليوم وقررت الحضور إلى هنا".

كما صرح مدير أعمالها نيك شايمانسكاي: "لولا شخصية رائعة، تأخذ جمهورها ومسيرتها بجدية كبيرة. نعتذر بشدة عن الإزعاج الذي قد نكون سببناه".

رحلة يونغ مع المرض النفسي

عام 2022، كانت قد صرحت يونغ أنها تعاني من اضطرابات نفسية، وأنها قد شُخصت في سن السابعة عشر باضطراب "الفصام العاطفي".

وعلقت حينها على إنستغرام: "لا استطيع وصف مدى تأثير هذا التشخيص على حياتي ونظرتي للعالم. ما زلت أتعلم كيف أتقبّل هذا الجزء من نفسي. أنا إنسانة طبيعية، ومرضي لا يحددني، بل هو قوتي الخاصة".

وتابعت: "في البداية اعتقدت أنني أعاني من اكتئاب قبل أن يتم تشخيص حالتي بشكل دقيق"، كما ألمحت إلى وجود تاريخ مرضي مشابه في عائلتها، وأن اثنين من أعمامها مصابين بالفصام.

وأشارت يونغ أن طبيعة مرضها تجعل مسيرتها الفنية أكثر صعوبة، خاصة مع نوبات الهلع التي قد تستمر معها أحيانًا لمدة شهر كامل، كما تجعلها تنام لأيام طويلة، وتدخل في دوامة من مشاعر الذنب والعزلة.

ويذكر أن رغم مرض يونغ، إلا أنها استطاعت أن تحول ضعفها لقوة، وشقت طريقها في عالم الغناء، واشتهرت عالميًا بأغنيتها Messy التي صدرت عام 2024.



