قبل نهايته.. نجوم عانوا من أزمات صحية وحوادث مقلقة في شهر سبتمبر

تامر حسني أخفى خبر إصابته

جراحة طارئةلـ رنا رئيس

حادث صعب لـ أحمد السقا

فهد الكبيسي يثير قلق محبيه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 29 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - لم يمُر شهر سبتمبر، والذي بدأ العد التنازلي لنهايته، هادئاً على الساحة الفنية؛ خاصة عقب تعرُّض عدد كبير من نجوم ومشاهير هذا الوسط لأزمات صحية وحوادث مقلقة، جعلت البعض منهم يتواجد في المستشفيات لتلقّي الرعاية الطبية اللازمة؛ ليتحول الاهتمام من متابعة أعمالهم الفنية، إلى الاطمئنان على صحتهم. ومن خلال السطور التالية، سوف نتطرّق إلى أبرز المشاهير الذين عاشوا لحظات صحية صعبة.النجم تامر حسني كان من النجوم الذين تعرّضوا للإصابة في شهر سبتمبر، ورغم ذلك فضّل عدم الإعلان عن هذا الأمر. إلا أن الصدفة كان لها رأيٌ آخر، وذلك عقب قيام الشاعر رمضان محمد بإجراء مكالمة هاتفية بغرض الاطمئنان عليه واستمرار الود بينهما، وفوجئ بتامر يخبره بأنه يتواجد في المستشفى؛ لتعرُّضه لكسر بسيط في قدمه. وعند سؤال "رمضان" له عن السبب الذي جعله متكتماً على إصابته، أخبره بأنه اختار عدم إخبار أصدقائه بالأمر لكي لا يقلق أحدٌ عليه.وكشف الشاعر رمضان محمد عن إصابة تامر حسني، في منشور له عبْر حسابه على موقع "فيسبوك"، وأنه علم بالصدفة عن إصابة تامر حسني؛ قائلاً: "منذ فترة كبيرة أتعاون مع الفنان تامر حسني ونعمل على عدد من الأغنيات الجديدة، ووجدت منه خلال تلك الفترة حماساً شديداً وشغفاً لا متناهياً، وطاقة قوية تجعل كلّ مَن حوله يجتهد ويقدّم أفضل ما لديه".وأضاف: "لكن فجأة ومن دون أيّة مقدمات، كنت أتحدث معه عبْر الهاتف؛ فكشف لي أنه بالمستشفى؛ حيث إنه أصيب بكسر في القدم منذ فترة، ويذهب بين الحين والآخر للعلاج".ولكن سرعان ما تعافى تامر حسني، ليعود إلى ممارسة نشاطه الفني من جديد، وكانت الانطلاقة من خلال حفل غنائي قام بإحيائه في البحرين؛ إذ حرَص وقتها على مشاركة جمهوره على صفحته بـ"إنستغرام"، مقطع فيديو يوثّق لحظات استعداده لإحياء هذا الحفل؛ ليطمئن جمهوره على حالته الصحية، بعد فترة من الإصابة.أما النجمة الشابة رنا رئيس؛ فخضعت لجراحة طارئة عاجلة استمرت 6 ساعات، عقب إصابتها بنزيف حاد متواصل. لتتصدر المشهد الفني سريعاً، بعد أن ضجّت منصات التواصل الاجتماعي بهذا الخبر، الذي مثّل صدمةً كبيرة لجمهورها ومحبيها ولـ دائرة المقرّبين لها.ولم تمُر سوى ساعات، ليخرج طبيبها المعالِج ليطمئن محبيها على حالتها الصحية، ويكشف تفاصيل أزمتها الصحية. وقال الدكتور سامح حسين، إن الفنانة رنا رئيس كانت تعاني منذ أربعة أيام من آلام شديدة ومتواصلة في منطقتي البطن والحوض، إلا أن الوضع ازداد سوءاً في اليوم الرابع، الأمر الذي استدعى توجُّهها بشكل عاجل إلى الدكتور شريف الفرجاني لإجراء الفحوصات اللازمة.وأوضح الطبيب المعالج لـ رنا رئيس، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الستات"، أن الفحص المبدئي والسونار العاجل، أظهرا وجود اشتباه في التواء المبيض، إلى جانب مؤشرات تدل على احتمال حدوث نزيف داخلي، وهو ما استوجب نقلها بسرعة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشرافه المباشر.وعقب مرور أيام، ظهرت "رنا" وهي في كامل عافيتها، وهي تزور المركز الطبي الذي أُجريت فيه الجراحة لها؛ حيث التقطت صوراً برفقة فريق الأطباء الذي أشرف على علاجها، وسْط أجواء بدت فيها علامات السعادة والارتياح واضحةً عليها.مَر النجم أحمد السقا خلال الساعات القليلة الماضية بلحظات صعبة، نتيجة تعرُّضه لحادث سير بسيارته، عاش على أثره لحظات عصيبة. وقد بدت خطورة الحادث واضحة من الصور التي أظهرت تهشُّم جزء كبير من سيارته.وعن كواليس الحادث وحجم الإصابة، أوضح محمد حسن، مدير أعمال أحمد السقا، في تصريحات تليفزيونية، أن الأخير تعرّض لحادث؛ حيث اصطدمت سيارته في حاجز خرساني، وأصيب بإصابة طفيفة. وعقب ذلك، توجّه إلى منزله، بعد خضوعه لبعض الفحوصات الطبية اللازمة.لتنهال الرسائل والدعوات من قِبل أصدقائه المقرّبين، سواء في الوسط الفني وخارجه، وهنا قرر أحمد السقا الرد عليهم لطمأنتهم على حالته الصحية وتوجيه رسالة شكر لهم، لشعورهم الطيب تجاهه. وذلك من خلال منشور عبْر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". كتب فيه: " اللهم لك ألف حمد وشكر. ويخلق الله من المحن منح، وقد منحني الله حباً كثيراً. لم أكن أدركه".وأكمل السقا: "ألف مليون شكر لمن تفضل بالاطمئنان عليا، ومثلهم اعتذار لمن لم أستطع الوصول إليه لرد الجميل".وطمأن "السقا" محبيه من خلال منشوره؛ حيث قال: "أنا الحمد لله وبفضله تمام، وأبدأ عملي من غد. وقاموس اللغة كاملاً لن يوفيكم جزاءكم من الذوق والرقي والواجب. الحمد لله من قبلُ ومن بعد".حالة من القلق أثارها الفنانمؤخرًا، عقب إعلان الحساب الرسمي لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات على "إنستغرام"، عن تعرُّض "الكبيسي" لأزمة صحية مفاجئة، دخل على أثرها أحد المستشفيات، بشأن الاطمئنان والخضوع للفحوصات والتحاليل؛ للوقوف على تفاصيل الحالة الصحية بشكل دقيق، وتلقّي العلاج اللازم.وجاء المنشور الذي كتبه حساب "روتانا" كالتالي: "ما تشوف شر. سلامات لفناننا الغالي. والله يرجعك لجمهورك بخير وسلامة". إذ لم يتحدد بعدُ موعد خروجه من المستشفى، أو تطورات الحالة الصحية.وحرصاً من فهد الكبيسي على طمأنة الجمهور، بثّ مقطع فيديو قصيراً عبْر صفحته الرسمية بـ"إنستغرام"، كشف من خلاله عن أنه خضع لعملية جراحية قصيرة، وصفها بـ"المتوسطة"؛ قائلاً: "أنا بصحة وسلامة، ومشكورين على تواصلكم ومحبتكم، ورسائلكم الطيبة، أنا فعلاً دخلت المستشفى وأُجريت لي عملية جراحية متوسطة، والأمور أصبحت زين. ومشكور على سؤالكم".يمكنكِ قراءة ملكة جمال مصر إنجي عبدالله تبحث عن علاج لورم في جذع المخ: اعرفي القصة كاملةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».