شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 6 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامه مخيم "عسكر" القديم شرق نابلس بشمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد الشبان بالرصاص الحي في الظهر، و5 آخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى، مشيرة إلى أن الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه.