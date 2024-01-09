الخليج اليوم .. «الشؤون الإسلامية» توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الحج السعودية لخدمة حجاج الإمارات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية اتفاقية تعاون وتنسيق بشأن ترتيبات شؤون الحج للموسم القادم 1445هـ وتوفير الخدمات المثالية لحجاج دولة الإمارات في المناسك لموسم الحج، وقد وقع عن الهيئة سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة بالندب، وعن وزارة الحج معالي توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة.

وقال الدكتور الدرعي إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الاستراتيجية التطويرية المستمرة التي تتبعها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الدولة واتباع أفضل الممارسات في منظومة وبرنامج الحج، مؤكدا اهتمام القيادة الرشيدة وحرصها على توفير كافة وسائل الراحة لحجاج الدولة لتمكينهم من أداء فريضة الحج بيسر وطمأنينة.

وثمن الدرعي التعاون الإيجابي مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية والهيئة الذي يسهم في تحقيق التميز في مجال خدمة ضيوف الرحمن.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز اطر التعاون لتسهيل دخول وخروج حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المملكة عبر جميع المعابر والتنسيق بين الجانبين في شتى المجالات التي تمكن مكتب شؤون الحجاج من تقديم الخدمات لحجاج الدولة في المناسك المقدسة وتوفير كل وسائل الراحة لهم.

هذا وقد حضر التوقيع كل من سعادة عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وسعادة محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة د.عمر محمد شريف الخطيب، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وعدد من المسؤولين في الهيئة.