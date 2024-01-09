شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة غزة": الاحتلال ارتكب 12 مجزرة خلال 24 ساعة راح ضحيتها 126 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة فى قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب 12 مجزرة فى قطاع غزة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة راح ضحيتها 126 شهيدًا وأصيب فيها 241 شخصًا، موضحة أن هذا الرقم هو ما وصل للمستشفيات فقط.

وأضافت الوزارة -في إفادة صحفية- أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، نتيجة لكثافة القصف الإسرائيلي، موضحة أن الأرقام المعلن عنها ترفع حصيلة العدوان إلى 23 ألفًا و210 شهداء، و59 ألفًا و167 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وكثفت المدفعية الإسرائيلية، اليوم، قصفها العنيف للمربعات السكنية في محافظة خان يونس ومحيط مراكز الإيواء للنازحين، تزامنا مع قصف جوي عنيف طال طرقات ومحاور رئيسية بالمحافظة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز