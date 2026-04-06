تكنولوجيا: سماعات OAE2 المفتوحة من جريل تصل الأسواق العالمية بتجربة صوتية غير مسبوقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت جريل سماعاتها المفتوحة OAE2 في الأسواق العالمية بعد الكشف عنها سابقاً في السوق الألمانية. وصمم أكسيل جريل المهندس السابق في سنهيسر هذه السماعات لتعتمد على محركات صوتية مائلة تساعد في إعادة إنتاج الصوت ليبدو وكأنه قادم من أمام المستمع أثناء الأداء الموسيقي، وتتوفر هذه السماعات حالياً للشراء عبر متاجر جريل وبلوم أوديو وأوديو 46 بسعر يبلغ 499 دولاراً أمريكياً.

وتضع السماعات التقليدية محولات الطاقة على يمين ويسار أذني المستمع مباشرة، ورغم نجاح هذا التصميم لعقود في تقديم صوت عالي الجودة إلا أن جريل يرى أنه يفشل في محاكاة الإحساس الفعلي بالتواجد في عرض حي حيث يأتي الصوت من الأمام ويتفاعل مع الأذن الخارجية قبل دخوله للأذن الداخلية. ولذلك تستخدم الشركة تقنية تعديل المجال الصوتي الأمامي FSFM التي تعتمد على محولات طاقة مائلة بمقاس يبلغ 40 ملم لخلق هذه التجربة المفقودة وجعل المستمع يشعر وكأنه أمام أداء حي ومباشر.

وتتميز هذه السماعات المصنوعة في ألمانيا والتي يبلغ وزنها 378 جراماً بأغشية من السليلوز الحيوي تقدم استجابة ترددية تتراوح بين 12 هرتزاً و 34 كيلو هرتز مع تشوه توافقي كلي يبلغ 0.05% عند 1 كيلو هرتز. وتأتي السماعات مزودة بكابلات غير متوازنة يبلغ مقاسها 3.5 ملم وكابلات متوازنة يبلغ مقاسها 4.4 ملم لتوفير خيارات اتصال متنوعة مع مصادر الصوت المختلفة.