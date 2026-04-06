تكنولوجيا: جهاز HomePod mini من ابل يكمل 2000 يوم دون الحصول على جيل جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجل جهاز HomePod mini من ابل علامة بارزة اليوم بمرور 2000 يوم على تقديمه في شهر أكتوبر من عام 2020، ليمثل عمرا طويلا بشكل غير معتاد لمنتج من أجهزة ابل دون الحصول على تحديث لجيل ثان. وكشفت ابل عن هذا الجهاز خلال حدث الإعلان عن تشكيلة هواتف iPhone 12 ليقف كبديل أصغر حجما وأكثر اقتصادا مقارنة بالإصدار الأصلي، حيث انطلق بسعر يبلغ 99 دولارا فقط مع بدء الطلبات المسبقة في شهر نوفمبر من نفس العام.

وصمم هذا الإصدار ليكون مكبرا صوتيا ذكيا موجها للسوق الشامل يمكن توزيعه في جميع أنحاء المنزل بتكلفة منخفضة نسبيا، على عكس الإصدار الأصلي الذي ركز على تقديم تجربة صوتية ممتازة بتكلفة أعلى. ويتميز الجهاز بتصميم كروي مدمج يتيح توزيع الصوت بزاوية 360 درجة مع تقديم تجربة صوتية رائعة تتكامل بسلاسة مع وظائف المساعد الصوتي Siri للتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

ويعمل الجهاز بشريحة S5 المستخدمة في الإصدار الخامس من ساعات Apple Watch ويضم محركا صوتيا كامل النطاق مع مبردين سلبيين ومصفوفة تتكون من أربعة ميكروفونات. ويدعم الجهاز شبكات واي فاي 802.11n وبلوتوث 5.0 وتقنية النطاق العريض للغاية للوظائف المعتمدة على القرب المكاني، واكتفت ابل بإضافة ألوان جديدة في عام 2021 شملت الأزرق والأصفر والبرتقالي دون إجراء أي تغييرات حقيقية على العتاد الداخلي مما يجعله أحد أطول أجهزة ابل عمرا دون مراجعة لمواصفاته.

وتتجه التوقعات بقوة نحو إطلاق جيل ثان من الجهاز قريبا مع الاعتماد على شريحة أحدث بديلة لشريحة S5 الحالية، مما سيساهم في تحسين سرعة الاستجابة ورفع الأداء الصوتي الحسابي وتوفير مساحة كافية لتشغيل ميزات Siri المستقبلية، إلى جانب احتمالية تضمين جيل جديد من شريحة النطاق العريض للغاية وشريحة N1 لشبكات واي فاي وبلوتوث.

ورغم التقارير التي أشارت إلى جاهزية الإصدار الجديد للإطلاق منذ أواخر العام الماضي، إلا أن ابل قررت تعليق هذه الخطوة حتى تطرح نسختها الأكثر تخصيصا من المساعد Siri في وقت لاحق من العام الحالي. ويتوقع أن يظهر هذا المساعد المحدث ضمن نظام iOS 27 المنتظر توفره في نسخته التجريبية بدءا من شهر يونيو القادم قبل إطلاقه رسميا لجميع المستخدمين في شهر سبتمبر.