شكرا لقرائتكم خبر عن الملك عبدالله الثانى: الأردن حريص على تعزيز شراكته مع رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى أن الأردن حريص كل الحرص على تعزيز شراكته مع رواندا.

ونشر الملك عبدالله الثانى تغريدة على منصة (اكس) اليوم الثلاثاء بمناسبة زيارته إلى رواندا، قال فيها "أنا ممتن لصديقي العزيز الرئيس بول كاغامي على كرم الضيافة ، وإنه لمن المثير للإعجاب أن نرى بشكل مباشر كيف نجح شعب رواندا بعزيمته ووحدته في جعل بلده منارة للتقدم والازدهار ومحط إعجاب الجميع ، والأردن حريص كل الحرص على تعزيز شراكته معكم".

توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، الأحد، فى زيارة رسمية إلى رواندا.

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