شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الشعبية لتحرير السودان تتلقى دعوة رسمية من حمدوك لعقد اجتماع عاجل للعمل لوقف الحرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها، أن الحركة الشعبية لتحرير السودان تتلقى دعوة رسمية من حمدوك لعقد اجتماع عاجل للعمل لوقف الحرب.

وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد أعلن في وقت سابق رفضه الاتفاق الموقع بين القوى المدنية وقوات الدعم السريع.

وقال البرهان في خطاب أمام حشد من العسكريين بقاعدة جبيت، ”"نقول للسياسيين الذين وقعوا اتفاقا مع الدعم السريع.. انتم مخطئون.. اتفقتم مع جهة متمردة.. ومع جهة نعتبرها خارجة عن القانون، والعالم يعدها جماعة ارهابية".

وبحسب صحيفة السودان تريبون، تعد تصريحات البرهان الجمعة ردا مباشرا على دعوة حمدوك ومن شأنها قطع الطريق امام نجاح الاتفاق سيما بعد الهجوم العنيف الذي شنه البرهان على حميدتي في هذا اللقاء ووصفه بالخائن والجبان.