شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: استشهاد 326 من الطواقم الطبية منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نبال فرسخ مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المنظومة الصحية في غزة والمسعفين والطواقم الطبية بشكل متعمد.

وأضافت مسؤولة إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، أن 326 شهـيدا من الطواقم الطبية ارتقوا وخرجت نحو 60 مركبة إسعاف عن الخدمة، و100 معتقل من الكوادر الصحية جراء العدوان على غزة.

أوضحت أن 13 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر خرجت عن الخدمة جراء القصف الإسرائيلي، فضلا عن وجود 8 من طواقمنا قيد الاعتقال.