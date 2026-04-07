تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي امس

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي للاطار في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "عقد اجتماعه المرقّم (270) امس الاثنين في مكتب حيدر العبادي، لمناقشة تطورات الوضع الأمني في البلاد".

وأدان الإطار "الاعتداءات على الجمهورية الإسلامية"، معتبراً إياه "تصعيداً خطيراً يهدد أمن المنطقة واستقرارها".

كما أدان "استهداف القوات الأمنية ومقرات الحشد الشعبي العراق"، مؤكداً "ضرورة حماية المؤسسات الأمنية ودعمها للقيام بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار".

كما جدد الإطار الادانة لاستهداف البعثات الدبلوماسية، مؤكدا دعمه "للحكومة في إنفاذ القانون واتخاذ الإجراءات الضرورية لحمايتها وملاحقة الأفراد والجماعات التي تنفذ هذه الاعتداءات التي تقوض الأمن والاستقرار وتهدد المصالح العليا للدولة والشعب".