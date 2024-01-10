شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى يعرب عن أمله فى التوصل إلى اتفاق حدودي مع إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب على أهمية وقف التوتر على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، معربًا عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.
وقال بوحبيب، في مقابلة مع قناة (الحرة) الأمريكية، إنه من المهم للبنان وجود اتفاق كامل على الحدود وتخفيف التوتر أو وقفه مع إسرائيلي، معربا عن أمله في تحقيق المبادرة الأمريكية أهدافها بشأن إنسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة من ضمنها مزارع شبعا وكفر شيما.
كشف وزير الخارجية اللبناني أن المفاوضات الجارية لترسيم الحدود مع إسرائيل تواجه مشكلتين هما استمرار الحرب في قطاع غزة وخلو منصب رئيس الجمهورية في لبنان.
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