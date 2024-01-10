شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: نسعى لخروج سريع ومنظم لقوات التحالف الدولى من البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اليوم الأربعاء، سعى بلاده لخروج قوات التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة بشكل سريع ومنظم من أراضيها.

وقال السوداني ـ في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن "العراق يريد الانسحاب عن طريق التفاوض"، لكنه لم يحدد موعدا نهائيا. ووصف رئيس الوزراء العراقي وجود تلك القوات بأنه "مزعزع للاستقرار"، في ظل التداعيات الإقليمية لحرب غزة. ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أمريكي، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها واشنطن لمنع عودة تنظيم داعش الذي احتل مساحات واسعة من العراق وسوريا عام 2014.

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