شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يكلف بإيفاد بعثة عربية لمتابعة الانتخابات فى جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك جامعة الدول العربية ببعثة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ومحافظي الجزر الثلاث لجزر القمر التي من المقرر إجراؤها على جولتين في 14 يناير الجاري و25 فبراير المقبل.

وفي ضوء الحرص على إجراء انتخابات نزيهة حرة وشفافة، وجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بإيفاد بعثة من الجامعة برئاسة السفير الدكتور حسين الهنداوي، الأمين العام المساعد، وعضوية عدد من موظفي الأمانة العامة من جنسيات مختلفة لمراقبة هذا الاستحقاق.

وستلتقي البعثة خلال تواجدها في جمهورية القمر بمختلف الأطراف المعنية بهذه الانتخابات، بالإضافة إلى أنها ستقوم بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للانتخابات تتعلق بحقوق وواجبات البعثة.

تتمثل أهداف هذه البعثة في تقييم مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وفرز وعد الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والانظمة المتبعة في الدولة وكذلك المعايير الدولية.

وستقوم البعثة بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهاء يوم الاقتراع والإعلان عن النتائج الأولية، ويتبعه إصدار تقريرها النهائي الذي يرفع إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية ومن ثم يرسل إلى الجهات القمرية ذات الصلة.