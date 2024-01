شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: انقطاع الاتصالات شلّ عمل الطواقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

كوارث صحية

الدمام - شريف احمد - أكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الانقطاع الكامل لشبكات الاتصالات والإنترنت، بسبب القصف الإسرائيلي، شلّ عمل فرق الإسعاف والطواقم الطبية في جميع مناطق قطاع غزة.وأوضح أن الاتصالات والإنترنت توقفت عند جميع الأطقم الطبية ورجال الإسعاف وهذا حال دون معرفة أماكن القصف الإسرائيلي وانتشال الشهداء وإسعاف المصابين. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما أكد أن استمرار انقطاع الاتصالات لليوم الثاني على التوالي تسبب في كوارث صحية، وشلل كامل في المرافق الصحية في قطاع غزة.وكانت أعلنت شركات الاتصالات الثابتة والمحمولة مساء أمس، انقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.وذكرت أن جميع خدماتها توقفت، إثر استهداف طائرات الاحتلال لأبراج الاتصالات وكوابل الإنترنت، ونفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعمل على شبكات البث والاتصالات في قطاع غزة.