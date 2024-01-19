الخليج اليوم .. يطل على الكعبة المشرفة.. "المصلى المعلق" في مكة المكرمة يدخل موسوعة "غينيس"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وحسب صحيفة "سبق"، "سجلت موسوعة غينيس العالمية "المصلى المعلق" على أعلى معايير التميز في جميع جوانبه، بما يعكس الأسلوب المعماري الفريد، ويتيح موقعه المذهل للضيوف الاستمتاع بالإطلالات البانورامية على المعالم الدينية في مكة المكرمة بما فيها المسجد الحرام والكعبة المشرفة وغيرها من معالم المدينة التي تنبض بالحياة خلال موسم العمرة والحج".

وأوضحت "سبق" أن المصلى يقع ضمن الجسر الذي يربط بين برجي الفندق، على ارتفاع 483 مترا فوق مستوى سطح البحر، ونحو 179 مترا عن مستوى الطريق الداخلي، ليسجل الرقم القياسي لأعلى مصلى معلّق في العالم، ويدخل المصلى المعلق ضمن الأدوار العليا لفندق العنوان جبل عمر مكة بالمنطقة المركزية أمام الحرم الشريف.

كما سجلت الموسوعة ما ضمّه المصلى المعلق من "التصاميم العربية العريقة واللمسات العصرية والعبارات المكتوبة بالخط العربي التي تضفي مزيدا من الوقار على أجوائه بما في ذلك أسماء الله الحسنى التي تعكس الإرث الإسلامي العريق"، وفق "سبق".

من حهته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة جبل عمر للتطوير خالد العمودي قائلا: "يسعدنا دخول المصلى المعلق موسوعة غينيس للأرقام القياسية، مما يعكس التزامنا بتقديم تجارب استثنائية للحجاج والمسافرين، ويتميز المصلى بموقعه بين برجي الفندق، حيث يوفر إطلالات فريدة ووجهة مثالية لزوار المدينة".

وفق "سبق"، يتسع المصلى لنحو 520 شخصا ضمن مساحة واسعة تبلغ 550 مترا مربعا، مما "يوفر مكانا مثاليا للصلاة وسط إطلالات مذهلة على المسجد الحرام، ويحظى المصلون عند صلاة الفجر بفرصة مشاهدة شروق الشمس على مدينة مكة المكرمة في تجربة روحانية تزخر بالسكينة والهدوء".

المصدر: "سبق"