نتنياهو: قمة باريس الاستخبارية كانت بناءة ولا يزال هناك فجوات سيتم بحثها لاحقا

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دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح مكتب نتنياهو، قائلا: "منذ بعض الوقت، انتهت قمة في أوروبا، حضرها رئيس جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) ديفيد بارنياع، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) رونين بار، واللواء الاحتياطي نيتسان ألون، ورئيس وكالة المخابرات المركزية، ورئيس وزراء قطر ووزير المخابرات المصرية. كان الاجتماع بناء".
وأشار مكتب نتنياهو إلى أنه "لا تزال هناك اختلافات كبيرة في مواقف الأطراف، والتي سيتم مناقشتها خلال اجتماعات إضافية، هذا الأسبوع".
وقال نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "تحقيق الأهداف في الحرب سيستغرق أشهرا عدة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة استغرقت 9 أشهر لتدمير القوى المتطرفة في الموصل"، في إشارة إلى المدينة العراقية التي ظلت لفترة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "الموصل أصغر من غزة ولم تكن بها أنفاق البنية التحتية للإرهاب".
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 27 ألف قتيل وأكثر من 63 ألف مصاب.