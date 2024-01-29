شكرا لقرائتكم خبر عن أونروا: لن نتمكن من مواصلة خدماتنا بغزة بعد نهاية فبراير حال توقف الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الأونروا إننا لن نتمكن من مواصلة خدماتنا وعملياتنا بقطاع غزة بعد نهاية فبراير إذا لم يتم استئناف تمويل الوكالة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ولليوم الـ115، يستمر الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المجازر واستهداف المدنيين في مختلف أرجاء قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر 26 ألف شهيد، ونحو 65 ألف مُصاب، وآلاف المفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة لدمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.