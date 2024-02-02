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الخليج اليوم .. النصر السعودي يكتسح إنتر ميامي الأمريكي

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

ألحق نادي النصر السعودي هزيمة ساحقة بفريق إنتر ميامي الأمريكي (6-0) في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مسابقة كأس موسم الرياض 2024 لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا ثلاثة أهداف للفريق السعودي "هاتريك"، الثاني والرابع والسادس، عند الدقائق (10، 51 من ركلة جزاء، 73).

 

بينما تكفل بتسجيل الثلاثية الأخرى للفريق "العالمي" كل، لاعب خط الوسط البرتغالي أوتافيو، والمدافع الإسباني إيميريك لابورت، والمهاجم السعودي محمد مران، في الدقائق (3، 12، 68) على الترتيب.

 

وشارك النجم الأرجنتيني ليونيل مع فريقه إنتر ميامي بحلول الدقيقة 83 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "المملكة أرينا"، وتابعه النجم البرتغالي ، قائد النصر، من المدرجات.

 

 


 

 

وتصدر نادي النصر ترتيب الدورة الثلاثية، بفارق الأهداف أمام وصيفه الهلال، الذي تغلب بدوره على إنتر ميامي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، يوم الاثنين الماضي.

 

وسيلعب فريق النصر مع الهلال يوم الخميس المقبل، في المباراة التي سيتحدد فيها بطل كأس موسم الرياض 2024.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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