شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4895 طالبًا جراء العدوان المستمر على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

قطاع غزة

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تقرير لها استشهاد 3895 طالبًا و239 مدرسًا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي.وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 8510 طلاب أصيبوا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي، لافتة النظر إلى تعرض 350 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأشارت الوزارة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي يحرمهم من الدراسة للشهر الخامس على التوالي مع استمرار العدوان الإسرائيلي.وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي إلى 27585 شهيدًا، والجرحى إلى 66978 معظم الضحايا من النساء والأطفال.