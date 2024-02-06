اخبار الخليج

استشهاد 4895 طالبًا جراء العدوان المستمر على قطاع غزة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4895 طالبًا جراء العدوان المستمر على قطاع غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية في تقرير لها استشهاد 3895 طالبًا و239 مدرسًا في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي.
وأفادت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، أن 8510 طلاب أصيبوا بجروح مختلفة في القصف الإسرائيلي، لافتة النظر إلى تعرض 350 مدرسة حكومية وتابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لقصف إسرائيلي منذ بدء العدوان الإسرائيلي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

قطاع غزة

وأشارت الوزارة إلى أن 620 ألف طالب في قطاع غزة ما زال الاحتلال الإسرائيلي يحرمهم من الدراسة للشهر الخامس على التوالي مع استمرار العدوان الإسرائيلي.
وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم 123 على التوالي إلى 27585 شهيدًا، والجرحى إلى 66978 معظم الضحايا من النساء والأطفال.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا