عشرات القذائف.. البوارج الحربية تقصف شواطئ وسط غزة

العدوان على غزة

جددت البوارج الحربية الإسرائيلية مساء اليوم قصفها لشاطئ وسط قطاع غزة.وأفادت مصادر فلسطينية، أن البوارج الحربية الإسرائيلية أطلقت عشرات القذائف صوب النصيرات والزوايدة وسط القطاع، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمات البريج والمغازي وسط القطاع. في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع المنظمات الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية لسكان شمال قطاع غزة.ويعاني سكان شمال غزة من الجوع والعطش وانتشار الأمراض المعدية، بسبب القصف والحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.