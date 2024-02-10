شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القذائف.. البوارج الحربية تقصف شواطئ وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت البوارج الحربية الإسرائيلية مساء اليوم قصفها لشاطئ وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن البوارج الحربية الإسرائيلية أطلقت عشرات القذائف صوب النصيرات والزوايدة وسط القطاع، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمات البريج والمغازي وسط القطاع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
ويعاني سكان شمال غزة من الجوع والعطش وانتشار الأمراض المعدية، بسبب القصف والحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن البوارج الحربية الإسرائيلية أطلقت عشرات القذائف صوب النصيرات والزوايدة وسط القطاع، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمات البريج والمغازي وسط القطاع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تشارك 52 دولة وثلاث منظمات دولية في الإجراءات الشفهية أمام #محكمة_العدل_الدولية الخاصة بممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة#اليوم | #غزة | #فلسطين— صحيفة اليوم (@alyaum) February 10, 2024
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العدوان على غزةفي سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع المنظمات الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية لسكان شمال قطاع غزة.
ويعاني سكان شمال غزة من الجوع والعطش وانتشار الأمراض المعدية، بسبب القصف والحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.