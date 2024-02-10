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عشرات القذائف.. البوارج الحربية تقصف شواطئ وسط غزة

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واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القذائف.. البوارج الحربية تقصف شواطئ وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جددت البوارج الحربية الإسرائيلية مساء اليوم قصفها لشاطئ وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية، أن البوارج الحربية الإسرائيلية أطلقت عشرات القذائف صوب النصيرات والزوايدة وسط القطاع، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مخيمات البريج والمغازي وسط القطاع. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العدوان على غزة

في سياق متصل، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منع المنظمات الدولية من إيصال المساعدات الإنسانية لسكان شمال قطاع غزة.
ويعاني سكان شمال غزة من الجوع والعطش وانتشار الأمراض المعدية، بسبب القصف والحصار الإسرائيلي المستمر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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