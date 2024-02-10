شكرا لقرائتكم خبر عن 127 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 28064 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 127على التوالي إلى 28064 شهيدًا، والجرحى إلى 67611 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 117 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 152 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 117 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 152 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة #الأمم_المتحدة للطفولة #اليونيسف كاثرين راسل من أن تصعيد القتال في #رفح سيمثل تحولًا مدمرًا آخر في حرب #غزة#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 9, 2024
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