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127 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 28064

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 127على التوالي إلى 28064 شهيدًا، والجرحى إلى 67611 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 117 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 152 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

العدوان على غزة

أشارت إلى أن العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لكثافة القصف الإسرائيلي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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