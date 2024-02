شكرا لقرائتكم خبر عن 127 يوما على العدوان.. ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 28064 والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 127على التوالي إلى 28064 شهيدًا، والجرحى إلى 67611 جريحًا، معظم الضحايا من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 117 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات الـ24 الماضية، وأصيب 152 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. أشارت إلى أن العديد من الشهداء والجرحى لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لكثافة القصف الإسرائيلي.