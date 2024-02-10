"الأونروا" تعلق على إعلان الجيش الإسرائيلي اكتشافه نفقا لـ"حماس" تحت المقر الرئيسي للوكالة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح لازاريني في بيان، أن العاملين في "الأونروا" أخلوا المقر المذكور في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، امتثالًا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية، وبينما كان القصف يشتد على المنطقة المحيطة بالمقر.

وشدد لازاريني أن "الأونروا" والعاملين فيها لم يعودوا لاستخدام المقر بعد إخلائه، وأن الوكالة لا تعلم بأمر أي نشاط وقع في المقر أو بمحيطه.

أمس, 20:12 GMT

ولفت لازاريني إلى أن "الأونروا" تجري تفتيشات دورية لمقارها كل ربع سنة في أوقات السلم، مشيرًا إلى أن آخر تفتيش أجرته الوكالة لمقارها كان في أيلول/ سبتمبر 2023.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن، بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، من العثور على مسار نفق قرب مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في مدينة غزة، ويمر تحت المقر الرئيسي للوكالة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى".

حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع أكثر من 28 ألف قتيل وأكثرمن 67 ألف مصاب بين سكان القطاع.