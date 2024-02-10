قيس سعيد يوجه بتغيير مسمى مباريات "كأس رئيس الجمهورية": انتهى عهد شخصنة السلطنة في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - ودعا سعيد إلى استبدال اسم البطولة بـ"كأس تونس"، مبررًا ذلك بأن "عهد شخصنة السلطنة ولّى دون رجعة وانتهى"، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وأكد الرئيس التونسي خلال لقائه مع وزير الشباب والرياضة في البلاد، كمال دقيش، أن "الفِرق الوطنية تحقق نتائج مخيبة للآمال، على الرغم من تخصيص المجموعة الوطنية مبالغ طائلة خاصة بها"، وفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية.

19 يناير, 21:23 GMT

وتابع، مشيرًا إلى أن "من يشارك في أي تظاهرة إقليمية أو دولية بحثا عن عقد أو من يشارك بعقلية المهزوم لا يمكن أن يحقق الانتصار".

وشدد على أن "من يتخفّى ويحاول أن يؤثر، حتى خارج الهياكل الرسمية، في اختيار الجامعات أو رؤسائها بدفع الأموال وبعقد التحالفات المشبوهة، ليس بمنأى عن المساءلة".