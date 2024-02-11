نتنياهو: إسرائيل تعكف على صياغة خطة مفصلة لإجلاء الفلسطينيين من رفح

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "إي بي سي"، صباح اليوم الأحد، عن نتنياهو أن إسرائيل تقوم بوضع خطة مفصلة لإجلاء الأهالي الفلسطينيين من رفح للقيام بعملية عسكرية موسعة في المدينة.
فيما نقلت القناة الـ 12 عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن مَن يطلب من إسرائيل عدم التحرك في مدينة رفح، فإنما يدعو الجيش الإسرائيلي في الواقع إلى خسارة الحرب في قطاع غزة.
أمس, 19:52 GMT
وكان بنيامين نتنياهو قد طلب تعبئة قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، تمهيدًا للقيام بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث ذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أمس السبت، أن نتنياهو يريد تعبئة قوات الاحتياط التي تم تسريحها مؤخرًا من قطاع غزة، بهدف القيام بعمل عسكري في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي بارز - لم تذكره - أن العملية العسكرية في رفح الفلسطينية تقترب عن أي وقت مضى.
أمس, 23:37 GMT
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.