شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تريد إنهاء قضية اللاجئين باستهداف الأونروا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في جنيف رامي عبده أن هناك إرادة إسرائيلية لإنهاء قضية اللاجئين الفلسطينيين عبر استهداف وكالة الأونروا.



وقال رئيس المرصد - في تصريح خاص لقناة " القاهرة الاخبارية" اليوم الأحد - إن هناك خطة إسرائيلية معدة بشكل مسبق لايقاف عمل الأونروا وضرب طريقة عملها وتواجدها وتمثيلها لقضية اللاجئين الفلسطينيين، مضيفا أن إسرائيل أعدت لمثل هذا المشهد منذ سنوات طويلة واليوم نصل الى ذروة هذا المشهد.



وأشار الى أن إسرائيل تقوم باختراع بعض القصص وعلى سبيل المثال الادعاء بوجود نفق يضم أجهزة اتصال لحركة حماس تحت مقر وكالة الأونروا ، مؤكدة أن إسرائيل لم تقدم أية أدلة على ادعاءاتها .



وأكد رئيس المرصد أن المنظومة الاممية ككل عليها أن تتحدث بشكل واضح مع إسرائيل وبشكل يقطع كل هذه الادعاءات