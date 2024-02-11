مقتل عنصرين من حركة أمل اللبنانية بقصف إسرائيلي على بلدة شيحين جنوبي البلاد

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن مساء أمس السبت، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تلغرام"، عن تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كاداريم شمالي إسرائيل، ولم يذكر الجيش تفاصيل إضافية.
أمس, 16:13 GMT
وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتستمر عمليات القصف الإسرائيلي على جميع المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مقابل استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود الجنوبية.
وشهدت الفترة الأخيرة تصعيدا لافتا من حيث الاستهداف وعمليات الاغتيال لقادة من "محور المقاومة"، مع دخول الحرب في قطاع غزة والتوتر جنوبي لبنان، الشهر الخامس.
7 فبراير, 16:59 GMT
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.