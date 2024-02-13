شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: استهداف مبنى تابع للشرطة الإسرائيلية فى مستعمرة كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء ذلك في بيان له اليوم الثلاثاء، اعتبر فيه أن العملية جاءت ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرية طلوسة التي تعرضت لاعتداءات مساء أمس ، والتي تقع في نطاق منطقة مرجعيون بمحافظة النبطية.

وسبق للحزب اليوم تنفيذ عمليتين باتجاه أهداف إسرائيلية صباح اليوم، حيث استهدف ‏تجهيزات كاميرات المراقبة في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة، كما استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية.

وفي السياق ذاته، نفذ الجيش الإسرائيلى قصفا مدفعيا على عدد من البلدات الحدودية بالقطاعات الثلاث للجنوب اللبناني، كما تعرضت بلدات الجبين ويارين وعيتا الشعب إلى غارات جوية إسرائيلية اليوم.