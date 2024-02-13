شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر ووزير الخارجية الإيرانى يبحثان تطورات الأوضاع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، اليوم الثلاثاء، مع وزير الخارجية الإيرانى حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق بمناسبة زيارتهم البلاد، أبرز القضايا الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع فى غزة والأراضى الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها. من جانب أخر بعث‎ وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، رسالةً خطيّةً لنظيره التركي هاكان فيدان، تتعلق بأهمية تكثيف المساعي والجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم وحصاره اللامشروع على القطاع.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن سفير السلطنة لدى تركيا السفير سيف بن راشد الجهوري سلم الرسالة خلال استقباله بمقر وزارة الخارجية التركية في أنقرة من قبل أحمد يلدز نائب وزير الخارجية التركي نيابة عن وزير الخارجية، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، وتبادل وجهات النظر حول الأمور ذات الاهتمام المشترك.

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