شكرا لقرائتكم خبر عن حسن نصرالله: المجازر والانتهاكات الإسرائيلية منذ 1948 هى مصدر الأزمة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله اللبناني، منذ قليل، أن المجازر والانتهاكات الإسرائيلية قائمة منذ عام 1948، مؤكدا على أنها مصدر الأزمة فى المنطقة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

وأوضح نصر الله أن إسرائيل تمثل خطرا على لبنان والمنطقة، إذا كانت فى حالة قوة، أما ردعها فيجعلها أقل خطورة علينا.