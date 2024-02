العاهل الأردني يطالب بجهد دولي أكبر لوقف العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني ضرورة التحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعيًا إلى جهد دولي أكبر بهذا الشأن، ينهي العدوان الذي أدى إلى كارثة إنسانية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في واشنطن، مع عددٍ من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي.

وشدد العاهل الأردني على أن استمرار العدوان على قطاع غزة يقوض فرص إحياء عملية السلام، مجددًا رفضه لأي محاولات من شأنها تهجير أهالي القطاع داخليًا أو خارجيًا.

80 شاحنة

دخلت اليوم الثلاثاء، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء، 80 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية متنوعة إلى قطاع غزة.

جرائم الاحتلال جعلت غزة أشبه بالمذبح



وأوضح مصدر مصري مسؤول، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الشاحنات تحتوي على مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وبطانيات وخيام لأهالي غزة.

وأشار إلى أنه يجري تجهيز 130 شاحنة مساعدات أخرى لتسليمها إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني.