وفاة 3 مرضى بمجمع ناصر الطبي في غزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وزارة الصحة في غزة في بيان: "وفاة ثلاثة مرضى في العناية المركزة نتيجة انقطاع الكهرباء وتوقف الأكسجين عنهم في مجمع ناصر الطبي".

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل ذلك في بيان آخر، توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي.

14 فبراير, 11:37 GMT

وأعربت عن مخاوفها من وفاة 6 أشخاص في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم.

وحملت الوزارة الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن "المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن". حسب بيان الوزارة.

كما ناشدت كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان.

أمس, 10:49 GMT

وأمس الخميس، اقتحم الجيش الإسرائيلي، مجمع ناصر الطبي، بزعم أن لديه معلومات استخبارية موثوقة تشير إلى أن حماس احتجزت رهائن إسرائيليين بداخله.

فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

وأدى الاستهداف أيضًا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.