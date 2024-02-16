شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينتى بيت لحم والخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات، ونصبت حاجزا عسكريا فى وسط المدينة ومنعت المواطنين من المرور

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية منطقة حارة الشيخ وسط مدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية في المنطقة، وانتشرت في محيط منازل المواطنين، وداهمت عددا منها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.