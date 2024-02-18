شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء العراق وإستونيا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقائه، السبت، مع نظيرته الإستونية كايا كالاس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن 2024، سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدة مجالات أبرزها مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تطوير القطاع الزراعي، وكذلك مجال الحكومة الإلكترونية، حيث تم الاتفاق على إرسال وفد فني عراقي إلى إستونيا لبحث هذا الملف المهم ومناقشة آلياته.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة ثنائية لتدارس المجالات والملفات التي يمكن من خلالها تدعيم التعاون المشترك بين البلدين.

وتم التطرق إلى ملف التحالف الدولي، الذي تشارك فيه إستونيا، والحوارات الجارية مع الولايات المتحدة لإنهاء وجوده داخل العراق، بعد التقدم الكبير والجاهزية العالية للقوات الأمنية العراقية والانتقال إلى مستوى العلاقات الثنائية مع جميع دول التحالف.

وفي السياق، أكد السوداني أهمية مشاركة الشركات الإيطالية في مشروعات التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص العراقي.

جاء ذلك خلال لقائه بالمدير العام لشركة ليوناردو الإيطالية المتخصصة في أنظمة الأمن والدفاع والمعلومات الأمنية لورينزو مارياني، حيث استعرضا الاتفاق الأخير، الذي جرى التوصل له بموجب اللجنة التي شُكلت في أعقاب زيارة رئيسة وزراء إيطاليا إلى بغداد في عام 2022، والمعنية بإنهاء المتعلقات القانونية لديون عراقية مترتبة بذمة إيطاليا، وتسوية أية عقبات أمام إقبال الشركات الإيطالية عن العمل في العراق والإسهام بخطط التنمية والمشاركة في إعمار البنى التحتية.

كما التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي بالرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية للطاقة كريستيان بروخ، حيث تم استعراض المشاريع التي تضطلع بها الشركة في العراق وسبل تسريع الأعمال، فضلاً عن مراجعة العقود والتقدم الحاصل في تنفيذ فقراتها وكذلك تدارس مذكرة التفاهم المشتركة بين الشركة ووزارة النفط العراقية بشأن استثمار الغاز المصاحب وتطوير قدرات العراق في هذا المجال الحيوي.