شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الفريق القانونى لفلسطين: نتنياهو رفض الاعتراف بدولة فلسطين فى 3 مناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو الفريق القانونى لفلسطين أمام جلسات الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رفض فى 3 مناسبات متتالية الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد خلال جلسة الاستماع المقامة حاليا فى لاهاي، أن إسرائيل تواصل نطبيق سياسية الاستيطان، مؤكدا على أن القانون الجولى يقر بانهاء الاحتلال غير الشرعي للاراض الفلسطينية.

وشدد بأنه لا يجب على المحتمل ان تفرض سيادتها على الاراضى المحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل على البقاء الدائم فى الاراضى المحتلة عبر اقامة مستوطنات.

وأكد على أن إسرائيل ترتكب المجازر فى غزة منذ اكثر من 153 يوم وأن الفلسطينيون ينعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسري، وأن اكثر من 60% من أراضى الضفة الغربية مههدة بالاستيطان، وأن اغلب دول العالم ترى ان الاحتلال للاراضى الفلسطينية غير شرعي.

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة 6 أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة، وتركز القضية على احتلال إسرائيل المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ومن المقرر أن تستمع محكمة العدل الدولية إلى إحاطات من 52 دولة – وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة – بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، و منظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

أكد مركز إعلام الأمم المتحدة، أن الجلسات تأتي في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً، وستستمر لمدة ستة أيام بين 19 و26 فبراير الجاري.

كانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب الفتوى من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر 2022 حول التبعات القانونية "الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن".