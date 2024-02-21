الخليج اليوم .. وليد آل إبراهيم: لدينا مشروع يوثق تاريخ السعودية منذ التأسيس

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف رئيس مجلس إدارة "مجموعة إم بي سي" و"العربية" وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، عن أن المجموعة تعمل على مشروع يهدف إلى توثيق التاريخ السعودي بداية من الدولة السعودية الأولى وحتى اليوم، وسيتم العمل عليه على مدى 12 عاما، وسيكون على أجزاء ضمن مشروع عالمي.

وقال إن الأهم أن يكون جميع العاملين على هذا المشروع شبابا وفتيات سعوديين، لأنهم الأعرف بكيف يظهرون أفضل ما في هذا التاريخ".

وأضاف خلال الجلسة التي قدمها عن "الإعلام بين الماضي والحاضر"، في منتدى الإعلام السعودي، الذي افتتح صباح اليوم: "لدينا اليوم مبادرة للإنتاج التلفزيون والسينمائي مع مشروع "القدية" لعمل أستديوهات للإنتاج الخارجي مع نيوم، وتم التصوير معهم أكثر من مرة، وكذلك في العلا، وأيضا في عسير لاستغلال بعض المناطق هناك للتصوير الخارجي الذي نحتاجه".

وشدد على أن" المشاريع شاملة مناطق السعودية، والأهم المشاريع القادمة للسعودية، تخدم توجه المملكة".

على صعيد متصل، وخلال افتتاح منتدى الإعلام السعودي، أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن تدشين مشروع "سعوديبيديا" سيكون مصدراً رقمياً موثوقاً بـ 6 لغات تبدأ باللغة العربية، وتستهدف الوصول بنهاية 2025، إلى 58 ألف مقال ومادة مرئية.

وأضاف الدوسري؛ في كلمته خلال المنتدى السعودي للإعلام، أن الوزارة أطلقت مشروع "واحة الإعلام"، بالتزامن مع استضافة المملكة ومشاركتها في القمم والمناسبات الكبرى، واستفاد منها أكثر من 2600 إعلامي؛ يمثلون أكثر من 455 وسيلة إعلام محلية ودولية من 60 دولة، وتعرّفوا خلالها على 30 مشروعاً وطنياً، إضافة إلى استكمال مبادرة "ميديازون" لتوفير بيئة عمل إعلامية مشتركة.

كما أضاف أن الوزارة أطلقت -قبل أيام- مشروع "ميدياثون #الحج_والعمرة" للابتكار الإعلامي، ما يعزّز التغطية الإعلامية الإبداعية والمبتكرة، معلناً إطلاق مبادرة "حج ميديا هب" لتقديم مجتمع وبيئة إعلامية متكاملة في موسم الحج، وإقامة معرض إعلامي تفاعلي يبرز الخدمات المقدمة ليستفيد منها أكثر من 2000 إعلامي وزائر دولي.

وانطلقت اليوم، جلسات المنتدى السعودي للإعلام في نسخته الثالثة لتجمع على مدى يومين قادة وصُنّاع القرار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم، في أكثر من 60 جلسة حوارية وورشة يقدمها 150 متحدثاً من روّاد صناعة الإعلام والمختصّين والممارسين من مختلف دول العالم يناقشون فيها 80 محوراً.