شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: واحد من بين كل 6 أطفال فى قطاع غزة يعانون من سوء التغذية الحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم /الخميس/، إن طفلاً من بين كل ستة أطفال تحت عُمر العامين فى شمال غزة يعانى من سوء التغذية الحاد، داعيا إلى وقف فورى لإطلاق النار لأسباب إنسانية؛ "لأنها الطريقة الوحيدة لتوسيع نطاق تقديم المساعدات لمن هم فى أمس الحاجة إليها".

وقال جوتيريش، فى تغريدة على حسابه على منصة "إكس": "وفقا لتحليل جديد أصدره برنامج الغذاء العالمي، فإن الارتفاع الحاد فى سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات فى قطاع غزة يشكل تهديدات خطيرة على صحتهن".

وشدد على ندرة المواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب وانتشار الأمراض مما يُعرض صحة ومناعة النساء والأطفال للخطر، ويؤدى أيضا إلى ارتفاع سوء التغذية.