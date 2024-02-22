شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطينى: إصابة 22 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال بيت لحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 22 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان على الطريق الواصل بين رام الله ونابلس بالضفة الغربية.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.