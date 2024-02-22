شكرا لقرائتكم خبر عن مندوبة بريطانيا بمجلس الأمن تطالب بوقف الأعمال العسكرية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، بوقف الأعمال العسكرية في غزة لإيصال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح المحتجزين.

وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن في جلسة بثتها قناة القاهرة الإخبارية، إن معبر رفح ضروري لإيصال المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، متابعة: "نحث الأطراف كافة على تهدئة الأوضاع وعدم تأجيجها لا سيما قرب الأماكن المقدسة مع حلول شهر رمضان".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الخامس تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.