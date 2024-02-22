شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الكويتية تنفى نيتها تعديل الدوائر الانتخابية أوعدد الأصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى رئيس قطاع الشؤون المحلية الناطق باسم الحكومة الكويتية، عامر العجمى، ما يتم تداوله فى وسائل التواصل الاجتماعى عن نية الحكومة تعديل الدوائر الانتخابية أو عدد الأصوات.

وقال العجمى ــ فى تصريح صحفى مساء اليوم/الخميس/ ـــ إن الحكومة لم تقم بدراسة أى مشروع يتعلق بتعديل الدوائر الانتخابية ولا يوجد لديها أى نية لتعديلها.. مشيرا إلى أن الانتخابات القادمة ستقام بنفس الدوائر السابقة ونظام الصوت الواحد.

وكانت الجريدة الرسمية " الكويت اليوم" قد نشرت اليوم نص مرسوم بقانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة الكويتى يتم بموجبه وقف العمل "مؤقتا" بأحكام القانون رقم 120 لسنة 2023 حتى الأول من أكتوبر المُقبل وإجراء الانتخابات بعد صدور هذا المرسوم بقانون ولحين إعادة العمل بالقانون.