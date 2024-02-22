شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعم لجنة الانتخابات فى موريتانيا بـ3 ملايين دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت اللجنة الموريتانية المُستقلة للانتخابات فى نواكشوط، اليوم /الخميس/ اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة للإنماء لدعم مشروع الدورة الانتخابية القادمة فى موريتانيا.

وذكرت اللجنة -فى بيان صحفي- أن الإتفاقية الممولة من طرف الصندوق الأممى بمبلغ مالى يزيد على ثلاثة ملايين دولار أمريكى تهدف إلى المساهمة فى تنظيم انتخابات نزيهة وشاملة تتوافق مع القانون الوضعى الوطنى والمعايير الدولية.

وقال الداه عبد الجلل رئيس اللجنة، إن التقييم المنتظم بالتعاون بين اللجنة والشركاء بعد إعلان نتائج الانتخابات الماضية مكنَ من تشخيص النواقص وتثمين المكاسب، ما مهد الطريق لتحضير مبكر لرئاسيات 2024، موضحا أن انشغال اللجنة الأهم يتمثل فى الحصول على الأدوات والوسائل اللوجستية التى من شأنها ضمان تنظيم انتخابات حرة بشفافية ونزاهة.

بدوره، قال منصور انجاى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للإنماء، إن هيئة الأمم المتحدة أوفدت فى ديسمبر 2022 بعثة لتقييم الاحتياجات الانتخابية فى موريتانيا، وأوصت بتقديم مساعدة انتخابية دولية ويأتى إنشاء مشروع دعم الدورة الانتخابية فى موريتانيا تنفيذا لتوصيات هذه البعثة، وخاصة تلك المتعلقة بالمساعدة طويلة المدى التى تغطى الانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها خلال العام الجاري.