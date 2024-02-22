شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكويتى: الأمير حريص على رفع جاهزية القوات المسلحة ورجال الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح حرص أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على رفع كفاءة وقدرة وجاهزية القوات المسلحة ورجال الأمن الأمر الذى يوجب على الجميع بذل كافة الجهود وتسخير كافة الإمكانات للحفاظ على أمن الوطن.

وأعرب الشيخ فهد اليوسف خلال - اختتام مسابقة النخبة العالمية لفرق الاقتحام (8) بالإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة بمشاركة 14 دولة عربية وأجنبية اليوم /الخميس/ - عن اعتزازه وفخره بالمستوى الراقى والمتميز والاحترافى الذى ظهر عليه المشاركون فى المسابقة.

وأوضح أن هذا التجمع العالمى فى مسابقة واحدة يسهم فى توطيد العلاقات بين فرق الدول المشاركة وتبادل الخبرات ومعرفة ما هو حديث من حيث المهام وتطور أسلوب الجريمة فى الدول العالمية ورفع الروح المعنوية والتنافسية لدى العناصر لإبراز أفضل ما توصلت إليه الفرق وتطورها للحفاظ على أمن الدول والأوطان.

وأضاف أن ما شهدناه من تميز واحترافية فى الأداء ما كاد ليتحقق لولا جهود المشاركين وحرصهم على التدريب المتواصل والذى يعد الركيزة والعنصر الأساسى للتفوق موجها الشكر والتقدير للدول المشاركة فى المسابقة مؤكدا أنهم مرحب بهم فى دولة الكويت فى أى وقت.

وشهد ختام المسابقة عرض فيلم وثائقى يوضح مراحل المسابقة وأهدافها فى تنمية قدرات المشاركين إلى جانب مشاهدة عمليات الاقتحام وما تتمتع به الفرق المشاركة من قدرة فائقة واحترافية فى التعامل والسيطرة على مجريات الأحداث والتى اتسمت بالسرعة والإتقان.

وفى نهاية الحفل تم توزيع الكؤوس على الفرق الفائزة حيث حل فى المركز الأول فريق وزارة الداخلية الكويتية (إدارة الوحدات الخاصة) والمركز الثانى فريق فاتياز الروسى والمركز الثالث فريق صوفيا البلغاري.

وتضمنت المسابقة سيناريوهات تحاكى الواقع فى عملية الاقتحام وتخليص الرهائن بهدف التحدى وإظهار قوة الفرق المشاركة وما تتمتع به من خبرات ميدانية فى الرماية واللياقة البدنية والعمليات التكتيكية الدقيقة.