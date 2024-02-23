شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 من منظمى عمليات الهجرة غير الشرعية فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الحرس الوطنى التونسى، اليوم /الخميس/، ضبط 5 أفراد من منظمى عمليات الهجرة غير الشرعية فى مدينة جبنيانة بولاية صفاقس.

وقال الحرس الوطنى ـ فى بيان صحفى مساء اليوم/الخميس/ ـ إن دورية مشتركة تمكنت من ضبط 5 من منظمى عمليات الهجرة غير الشرعية، وثُبت ضلوعهم فى شبكات مختصة فى صنع المراكب الحديدية التى تستخدم فى هذه العمليات.

وأشار الحرس الوطنى إلى أن النيابة العمومية أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.