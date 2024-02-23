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الخليج اليوم .. عبدالله بن زايد ووزير خارجية كوستاريكا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

  بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور أرنولدو أندريه تينوكو، وزير الخارجية والعبادة في جمهورية كوستاريكا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

 

كما استعرض الجانبان، مسارات التعاون المشترك وسبل استثمار الفرص المتاحة لتنميته خاصة في أعقاب إنجاز البلدين محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

 

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال الهاتفي، بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية كوستاريكا، والحرص المشترك على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية البناءة بما يدعم أهداف البلدين التنموية وجهودهما لتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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