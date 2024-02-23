جنود إسرائيليون يرفضون مقابلة نتنياهو لدى وصوله إلى قاعدتهم العسكرية شمالي البلاد

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، أن بعضا من الجنود الإسرائيليين رفضوا مقابلة نتنياهو لدى وصوله إلى قاعدتهم العسكرية في جبل الشيخ، شمالي إسرائيل.
وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو قام بزيارة لإحدى القواعد العسكرية الواقعة بالقرب من الحدود اللبنانية، حيث رفض عدد كبير من الجنود مقابلته، فور علمهم بوصول رئيس الوزراء، وسمحت لهم قيادة القاعدة بالانسحاب، فيما بقي جنود آخرون لاستقباله.
وفي وقت سابق من اليوم، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينيت"، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.
وتتضمن الوثيقة نفسها مجموعة من البنود الأساسية، من بينها إقامة منطقة أمنية في قطاع غزة متاخمة للبلدات الإسرائيلية، وإبقاء إسرائيل على الإغلاق الجنوبي على الحدود بين غزة ومصر، مع إغلاق وكالة الأونروا واستبدالها بوكالات إغاثة دولية أخرى.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.