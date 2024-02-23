شكرا لقرائتكم خبر عن هآرتس: جنود إسرائيليون يرفضون لقاء نتنياهو فى قاعدتهم العسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "هآرتس" اليوم أن جنود احتياط يخدمون فى الجيش الإسرائيلى، رفضوا الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذى زار قاعدتهم شمالى البلاد.

وأكدت الصحيفة إن الواقعة حدثت فى وحدة جبال الألب التابعة للجيش الإسرائيلي، فوق جبل الشيخ.

وأضافت أن "تعليمات صدرت لأعضاء الوحدة بالتحضير لزيارة نتنياهو قبل عدة ساعات من وصوله، لكن الكثير منهم طلب عدم المشاركة فى الاجتماع معه".

ولم تكشف الصحيفة سبب رفض الجنود لقاء نتنياهو، وأوضحت الصحيفة: "فى النهاية قرر قائد الوحدة أن يجتمع فريقان مع رئيس الوزراء".

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء بيانا حول زيارة نتنياهو للقاعدة، مع صور له وهو يلتقى جنود الوحدة شمالى إسرائيل.

و"جبال الألب" اسم يطلق على وحدة احتياط خاصة تعمل تحت القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، ومهمتها القتال وقت تساقط الثلوج فى منطقة الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان وسوريا.